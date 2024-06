50 pedras de crack e 10 sacolés de cocaína - Divulgação/PM

50 pedras de crack e 10 sacolés de cocaína Divulgação/PM

Publicado 03/06/2024 13:22

Cabo Frio - Uma equipe da Moto Patrulha da Polícia Militar apreendeu drogas durante um patrulhamento ostensivo na noite de sexta-feira (31), no bairro Morubá, em Cabo Frio. A ação aconteceu por volta das 22h00, na Rua Maestro Braz Guimarães.

De acordo coma ocorrência policial, os agentes observaram uma movimentação suspeita na localidade e, ao se aproximarem, os indivíduos empreenderam fuga, abandonando no local 50 pedras de crack e 10 sacolés de cocaína.

Diante do fato, a equipe da Moto Patrulha recolheu as drogas e as encaminhou para a 126ª Delegacia Policial, onde ficaram apreendidas.