Falta de insumos básicos no Hospital Municipal da Mulher - Reprodução/Rede social

Publicado 04/06/2024 15:59

Cabo Frio - Parece notícia repetida, mas não é. Moradores de Cabo Frio estão denunciando falta de insumos básicos no Hospital Municipal da Mulher, localizado no Braga. O relato enviado ao Jornal O Dia nesta terça-feira (4) aponta que o local sequer está contando com papel higiênico para as gestantes.



Em vídeo, uma mulher, que preferiu não se identificar, afirma que precisou levar rolo de papel higiênico e ventilador de chão para atender as necessidades da irmã gestante, já que o local não estaria fornecendo itens básicos às pacientes internadas.



A denúncia vem à tona quase dois meses após a vereadora Carol Midori (PP) fazer um requerimento cobrando explicações sobre inúmeras denúncias, que também abrangem a falta de insumos básicos no Hospital da Mulher, e irregularidades dentro da unidade.



A medida foi tomada no dia 9 de abril, após uma vistoria feita pela parlamentar. Midori fez questão de registrar sua ida ao hospital em vídeo, mostrando todas as irregularidades que encontrou durante a fiscalização. As imagens mostraram mofo, infiltração, banheiro sem condições para uso, ar-condicionado sem utilidade e elevador parado há quatro anos.



Midori também fez uma denúncia ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que deu até sexta-feira (7) para a prefeitura de Cabo Frio dar algum retorno sobre o caso.



Diante da nova denúncia, o Jornal O Dia também entrou em contato com o município, questionando a reincidência do problema e solicitando um esclarecimento sobre a falta de retornos sobre o assunto.



Até o momento, o Jornal não obteve retorno. O espaço segue aberto para pronunciamentos.