O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP) está em Brasília, como já havíamos antecipado aqui sobre sua ida à capital federal nesta semana. Na tarde desta quarta-feira (5), acompanhado de seu secretário de Saúde, Leônidas Heringer, teve uma reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o assessor especial do gabinete da ministra, Chico D’Ângelo, e o secretário de Atenção Especializada em Saúde, André Bonifácio. Na pauta principal, o financiamento das ações de média e alta complexidade em saúde.

Também teve pedido de reforço orçamentário de R$ 10 milhões. “Diante dos nossos pedidos, a ministra se comprometeu a realizar os estudos necessários. Conseguimos também a elaboração de um documento técnico para a Comissão Intergestores Bipartite do RJ, solicitando a revisão do teto de média e alta complexidade do município”, disse Alexandre, que esta semana está trabalhando no modo turbo.