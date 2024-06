Ex-secretário de Ordem Pública de Arraial, Márcio Galo - Rede social

Publicado 06/06/2024 13:14 | Atualizado 06/06/2024 13:14

Arraial do Cabo - PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA



Funcionários do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), com apoio da Polícia Militar, realizaram, nesta quarta-feira (5), uma operação de busca e apreensão na casa do ex-secretário de Ordem Pública de Arraial do Cabo, Márcio Veiga de Oliveira, o Márcio Galo. O motivo foi que ele “distribuiu gratuitamente edição impressa do jornal Fala Galo com dolo de disseminar e promover propaganda política antecipada negativa, a menos de seis meses do pleito municipal”, conforme o TRE.



Depois de Márcio Galo, os agentes seguiram com as notificações para o ex-prefeito cabista Andinho (União), o ex-vereador Ton Porto (PDT) e o pré-candidato a vereador Marquinho de Nicomedes.



A medida cautelar foi proposta pelo Partido Liberal de Arraial do Cabo.

MULTA DIÁRIA DE R$ 10 MIL



“Acrescenta que se trata de edição “especial”, de dez anos, com distribuição de cinco mil exemplares, tem o fim de dar destaque ao pré-candidato ao cargo de vereador “Marquinhos” que, no curso de entrevista, afirmou que “já tivemos três assassinatos envolvendo o governo municipal”, além de fazer diversas acusações graves e falsas contra o irmão do prefeito, o que foi objeto de Representação de Propaganda Irregular julgada procedente e ações no Juizado Especial Criminal”, diz outro trecho da decisão.



A decisão pede que seja removido material e reportagens, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.