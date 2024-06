Fábio do Pastel e Maria Márcia - Renata Cristiane

São Pedro da Aldeia - Em São Pedro da Aldeia, o prefeito Fábio do Pastel (PL), juntamente com a secretária de Saúde, Maria Márcia, vai fazer o lançamento da pedra fundamental para início das obras de construção do Hospital Municipal e da reforma do Pronto-socorro Municipal José Seve Neto, além da edificação de um centro de imagem. Essa está sendo considerada a maior obra do governo de Pastel. A cerimônia será nesta quinta-feira (6), às 16h.

Com investimento de R$ 17 milhões, o local vai dobrar de tamanho, passando dos atuais 1.900 metros para 4 mil metros. Serão dois centros cirúrgicos que vão diminuir a fila das cirurgias eletivas, que atualmente precisam de regulação do Estado. O evento deve contar com a presença de várias autoridades.