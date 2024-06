Marcelo Magno entregou nova unidade de saúde na noite desta quinta (6) - Renata Cristiane

Publicado 07/06/2024 13:57 | Atualizado 07/06/2024 14:00

Arraial do Cabo - BOMBOU NA FIGUEIRA



A noite desta quinta-feira (6) 'ferveu' o pacato distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, onde o prefeito Marcelo Magno (PL) entregou o sonhado pronto-socorro, uma das maiores demandas dos moradores da localidade. O evento atraiu muita, mas muita gente mesmo para o local. Marcelo foi abraçado e cumprimentado por dezenas de pessoas enquanto passava no meio da multidão para conseguir chegar ao palco da cerimônia, parecia final de campeonato. Várias autoridades e políticos compareceram ao evento, como o pré-candidato a prefeito de Búzios, Leandro de Búzios (SDD), que foi acompanhando Magno por todo trajeto. A obra é esperada pela população desde abril de 2020. O projeto, no entanto, foi totalmente remodelado em 2022, dentro dos padrões, para assegurar o conforto e a segurança para mais de 12 mil moradores. A unidade recebeu o nome da técnica de enfermagem Bárbara Amaral de Macedo, que trabalhava no antigo posto de saúde e faleceu precocemente em 2023.

Marcelo Magno fala à população de Figueira, na noite desta quinta (6) Renata Cristiane



ESPERA DE 39 ANOS



"Quem é morador, sabe da grandiosidade dessa obra, que hoje é um pronto-socorro. Um prédio moderno, com toda infraestrutura e dignidade que a população e os profissionais de saúde merecem. O projeto, desde quando estava no papel até o fim da execução, foi feito com amor, muito carinho, muito respeito a um equipamento público que vai cuidar de pessoas, salvar vidas. Há 39 anos a população dos distritos esperava por esse momento!", destacou Marcelo Magno. O secretário de Saúde, Jorge Diniz, disse que "a inauguração é carregada de história". Um Pronto-Socorro totalmente pensado e planejado nos mínimos detalhes para atender a população e atingir o objetivo, que é a prestação do serviço de urgência e emergência. Então é mais um dispositivo que a gente tem na cidade, que vai funcionar em conjunto com o Hospital Geral", explicou.

Marcelo Magno e Leandro de Búzios Renata Cristiane

Multidão acompanha inauguração do Pronto-Socorro de Figueira Renata Cristiane

Inauguração do Pronto-Socorro de Figueira Ascom