Fábio do Pastel lança pedra fundamental de hospital, na noite desta quinta (6) - Renata Cristiane

Publicado 07/06/2024 14:04 | Atualizado 07/06/2024 14:04

São Pedro da Aldeia - HOSPITAL E CENTRO DE IMAGENS



O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) fez o lançamento da pedra fundamental das obras do hospital municipal, que fica anexo ao Pronto-Socorro, na tarde desta quinta-feira (6). A unidade, que deve entrar em funcionamento até julho de 2025, é um marco na cidade, que nunca teve hospital público. Pastel destacou que não se trata de promessa de campanha, mas um desejo que eu vejo na população desde que vim morar na cidade. Ele explicou que os pacientes do PS serão levados para um hospital temporário (de campanha), montado ao lado da secretaria de Educação. Além do hospital, haverá ainda um centro de imagens. “Estou muito feliz”, disse ele em entrevista exclusiva à coluna (vídeo abaixo).





CENTRO DE REABILITAÇÃO



Quem também conversou com a Boca Miúda foi a secretária de Saúde, Maria Márcia. Ela adiantou que, além do hospital, o município também vai contar com uma unidade do Centro Especializado em Reabilitação (CER), já aprovado pelo governo federal. “O CER IV será uma estrutura para a reabilitação crianças e adultos especiais, que também vai atender outras cidades da Região dos Lagos”, explicou. O vereador Vitinho de Zé Maia (PL), também presente à inauguração, estava todo feliz, ainda mais porque foi ele o autor da indicação do hospital público. “É uma alegria, em breve vai acabar com o sofrimento da população”, disse.