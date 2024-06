Prefeito Vantoil Martins (CID) e cantor Belo - Ascom

Prefeito Vantoil Martins (CID) e cantor Belo Ascom

Publicado 10/06/2024 17:21

Iguaba Grande completou 29 anos de emancipação político-administrativa no sábado, dia 8 de junho. A Princesinha dos Lagos, que já é quase rainha, recebeu uma programação extensa para comemorar a data. Na sexta-feira (7), aconteceu a sessão solene da Câmara Municipal, com participação do prefeito Vantoil Martins (CID), o presidente do legislativo, vereador Marciley Lessa (PL), entre outras autoridades. Uma das homenageadas com o título Comenda João Clímaco da Costa, foi a prefeita de Saquarema, Manoela Peres (PL). Quem também esteve por lá prestigiando foi o deputado estadual Dr. Serginho (PL).



fotogaleria As apresentações musicais tiveram início na quinta-feira (6) com a cantora gospel Sarah Beatriz, mas a sexta-feira foi o ponto alto da comemoração, com o show do cantor Belo, o mais esperado pela população, seguido por Gustavo Lins. O prefeito Vantoil Martins aproveitou para tietar o cantor (foto destaque) e o camarote do prefeito bombou. Entre as autoridades presentes, estiveram a secretária de Saúde, Carla Vale; a secretaria de Assistência Social, Cláudia Souza; o vereador Marcelo Durão (PRB), o vereador e pré-candidato a prefeito, Fabinho Costa (CID); o ex-prefeito Hugo Canellas; além do procurador geral do município, Alex Vioti e os advogados, Dr. Thiago Ferreira e Dr. Pedro Canellas, entre muitos outros.