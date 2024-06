Marcelo Magno durante inauguração na saúde em Arraial do Cabo - Renata Cristiane

Publicado 07/06/2024 17:05 | Atualizado 07/06/2024 17:05

Arraial do Cabo - RETALIAÇÃO?



O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), falou sobre o atentado aos postos guarda-vidas localizados no distrito de Monte Alto, durante a inauguração do pronto-socorro de Figueira, na noite desta quinta (6). Marcelo chegou a ficar emocionado ao falar da ação criminosa, que destruiu estruturas e equipamentos de trabalho, entregues à população em abril deste ano. No entanto, a inauguração oficial aconteceria na próxima semana. O prefeito reforçou que está cobrando as autoridades para que criminosos sejam encontrados. Marcelo chegou a se emocionar em sua fala, destacando que a culpa da demolição dos quiosques naquela região, ocorrida na última quarta-feira (5), não foi dele ou de sua gestão, e que essas construções foram erguidas em governo passado. É que na cidade corre a informação de que a destruição dos postos guarda-vidas teriam ocorrido em retaliação à demolição, operada pelo governo do Estado, justiça federal e Inea.





"NÓS CONSTRUÍMOS E VAMOS RECONSTRUIR"



Segundo informações do Grupamento Marítimo de Guarda-vidas Municipal de Arraial do Cabo, foram registradas nas praias dos distritos, entre os meses de janeiro e maio de 2024, 111 ocorrências por afogamentos e cerca de 3 mil prevenções. Os números reforçam a importância das estruturas para o trabalho das equipes nas praias. E agora, lamentavelmente, tudo terá que ser refeito e até lá, o trabalho dos profissionais fica mais complicado. "Nós construímos e vamos reconstruir", frisou o prefeito de Arraial. A saber, 12 postos de guarda-vidas começaram a ser construídos pela atual gestão, ano passado. Destes, 11 já foram entregues, entre eles, os destruídos em Monte Alto.

Guarda-vidas fazem apelo na rede social Reprodução



MOBILIZAÇÃO NAS REDES



A propósito do atentado, os próprios guarda-vidas também estão fazendo uma grande mobilização nas redes sociais. Na postagem (imagem acima), eles reforçam que não foram os responsáveis pela demolição dos quiosques, que eles estão lá para salvar vidas e perguntam se merecem o que aconteceu. Situação lamentável, mesmo.