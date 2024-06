Deputado estadual Dr. Serginho (PL), secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi e equipe do INEA - Ascom

Nesse mês do Meio Ambiente, o deputado estadual Dr. Serginho (PL) anunciou diversas melhorias para a Lagoa de Araruama, em Cabo Frio. No sábado (8), ele recebeu o Secretário estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, com toda a equipe técnica e o presidente do INEA, Renato Jordão, para tratar de três assuntos importantes que dizem respeito ao assunto, principalmente sobre a Lagoa de Araruama. O encontro também contou com a presença do deputado federal Julio Lopes (PP) e do novo secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Informação, Anderson Moraes (PL).

Um dos assuntos abordados foi a licença para término da obra da dragagem do Canal do Itajurú, que liga a Lagoa de Araruama ao mar. O parlamentar foi autor da indicação legislativa feita em 2019 solicitando a obra, que deu início em 2022. A licença ambiental concedida pelo INEA permite a continuidade da dragagem para finalização do trecho final, que vai até a Ponte Feliciano Sodré.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr. Serginho (@drserginhooficial) Um outro assunto abordado foi a obra de ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Praia do Siqueira, um sonho antigo da comunidade. A obra é para que essa estação deixe de ser primária e se torne terciária, ou seja, que pare de jogar água de esgoto in natura na lagoa e passe a jogar água depois que ela passa por um tratamento como filtração e desinfecção, que remove poluentes e torna a água novamente de qualidade, segura para reuso. Essa obra para transformar essa ETE já começou há um mês. A primeira fase desse processo já foi feita e foi bem sucedida, com uma melhoria significativa, com mais transparência, garantindo mais balneabilidade da Lagoa de Araruama. Essa segunda fase que vai até a Ponte Feliciano Sodré, garante mais fluxo de água e vai pegar inclusive, toda aquela parte da Ilha do Japonês, que está comprometida pelo assoreamento. Serginho ainda não deu uma data para o início dessa fase, mas ela já está autorizada, já tem licitação e o secretário Bernardo Rossi assumiu o compromisso de que vai se empenhar para que o início ocorra em breve.

Serginho afirmou que vai deixar a Praia do Siqueira “um brinco”. Questionado se existia uma cobrança da população, já que ele era morador da comunidade, ele disse que tem sim, não só dos moradores, mas também dos pescadores. “Eu não fujo da responsabilidade”, completou.

E, por último, mas não menos importante, é que nesta terça-feira (11), entra em pauta a revisão do plano quinquenal da Prolagos, concessionária de tratamento de água esgoto da região. A reunião vai discutir os investimentos da concessionária e a expectativa é que isso garanta também um avanço para investimentos mais do que necessários para garantir ainda mais a melhoria na Lagoa. Serginho destacou também, que um dos objetivos é de levar água tratada para São Jacinto e esgoto tratado para o Jardim Esperança, que ainda tem muita área deficitaria.

