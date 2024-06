Prefeito Marcelo Magno ao lado da esposa, Gabriele Netto, e do filho, João Marcelo - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 11/06/2024 16:10 | Atualizado 11/06/2024 16:11

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), estava em modo turbo para participar de tantos eventos, no fim de semana. No sábado (8), ele participou de aniversário no Novo Arraial, e em seguida marcou presença na comemoração do aniversário do presidente da Câmara, Pedro Cajueiro (União). À noite, Magno prestigiou a Feira do Xaréu, na Praça da Bíblia, onde teve a oportunidade de vivenciar a cultura, arte e gastronomia local ao lado da esposa, Gabriele Netto, e do filho, João Marcelo (imagem).



Esta edição da feira foi especial sobre a abertura da temporada de avistamento de baleias na cidade. A população foi surpreendida com a instalação de uma réplica de nadadeira caudal de uma baleia adulta. A escultura tem 2,50 metros de altura e 3,90 metros de largura. O material foi construído por meio da parceria entre o Instituto Baleia Jubarte e a Fundação de Meio Ambiente. De acordo com Maycon Victorino, presidente da Funtec Ambiental, a intenção para o futuro é que este se torne um projeto itinerante. A cauda será utilizada para sensibilização e educação ambiental na cidade.