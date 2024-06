Prefeita Magdala Furtado, secretária de Educação Rejane Jorge, secretário de Assistência Social, Diego Vogas e secretário de Saúde, Bruno Alpacino - Reprodução/ Redes sociais

Prefeita Magdala Furtado, secretária de Educação Rejane Jorge, secretário de Assistência Social, Diego Vogas e secretário de Saúde, Bruno AlpacinoReprodução/ Redes sociais

Publicado 12/06/2024 13:23

Em Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado (PV) reinaugurou o Centro de Atendimento Pedagógico (Cenape) Professora Maria Aparecida de Azevedo Galvão, na manhã desta quarta-feira (12), em Unamar, no segundo distrito. O local atende estudantes da educação inclusiva que possuem dificuldade de aprendizagem. A unidade seria entregue no final de abril, mas foi adiada. Já é a terceira entrega na Educação que Magdala em uma semana. O que não faz um ano eleitoral, né? Tudo muito bom, tudo muito bem, escola bonita, confortável, afinal, os alunos da rede municipal merecem essa atenção. Por outro lado, quem não está nem um pouco à vontade é a classe do magistério, que não consegue sequer cinco minutos de conversa com a prefeita. Você vai entender melhor na nota abaixo.

Sepe Lagos na frente da prefeitura de Cabo Frio Reprodução

‘REAJUSTE ZERO’

A segunda-feira (10) foi de greve de 24h na educação de Cabo Frio, quando professores e outros servidores do setor foram para a porta da Prefeitura, mais uma vez, na tentativa do Sepe Lagos, sindicato da categoria, ser recebido por Magdala, o que não aconteceu. Quem atendeu a comissão foi o chefe de gabinete, Vitor Meireles, que disse que a prefeita ainda não tinha conseguido uma vaga na agenda em virtude da campanha, que tem tomado tempo dela, segundo informou a presidente do Sepe, Denize Alvarenga. As reivindicações são por reajuste salarial – “os servidores sofrem com ‘reajuste zero’, há quase 2 anos não há readequação salarial. A prefeita ignora o piso salarial do magistério e mantém muitos funcionários escolares com remunerações inferiores ao mínimo nacional. Concursados lutam para tomar posse de seus cargos há mais de 3 anos e os aposentados não tem seu direito à paridade salarial respeitado. Pela tarde, eles participaram de uma reunião com o legislativo e as secretarias de Administração e adjunta de Educação e ficou acordado que o PL da readequação salarial deve chegar à Câmara antes da próxima sessão, na quinta (13), com possibilidade de entrar na pauta. Já sobre o reajuste, ainda não há previsão.