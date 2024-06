Alexandre Martins fala durante reinauguração da padaria-escola em Baía Formosa - Ascom

Publicado 13/06/2024 14:19

Búzios - COMO PROMETIDO



O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), inaugurou a Sala Vini Jr., um Centro de Tecnologia dentro da Escola Municipal Quilombola Professora Lydia Sherman, em Baía Formosa, acompanhado do secretário de Educação, Rodrigo Ramalho. O equipamento é fruto de parceria entre o Instituto Vini Jr. e o Instituto Alok. Lá, os alunos desfrutarão de uma experiência imersiva na sala especialmente ambientada, simulando um campo de futebol, e terão acesso a equipamentos tecnológicos de última geração. Na mesma unidade escolar, Alexandre reinaugurou a padaria-escola Akoma (foto destaque), entregue em abril pelo então prefeito interino Rafael Aguiar (PL). No entanto, o projeto é do mandato de Alexandre, que fez a entrega oficial com nova placa; a anterior vinha com o nome de Rafael. E o prefeito já havia dito, logo que retornou ao cargo, em abril, que iria reinaugurar os equipamentos de seu governo. Até o momento foram duas escolas. Nesta quarta (12), Alexandre foi vistoriar as obras que estavam em atraso, a do campo de Zé Gonçalves – que deve ser entregue em um mês – e da Praça de Cem Braças, cuja previsão é ficar pronta em até 90 dias. O prefeito de Búzios também falou das recentes críticas ao "abandono" do cine-teatro da Rasa, feitas pela oposição. Ele explicou que o local está com a Educação, que está retomando a obra. Contudo, o espaço funcionará apenas como teatro, pois no governo passado recebeu multa por exibir filmes sem autorização.

Alexandre Martins e Cláudio Castro Ascom



"REPUBLICANOS SEMPRE FOI ALIADO DO PL"



Ainda sobre Búzios, a gente divulgou uma nota sobre o encontro que Alexandre teve com o governador Cláudio Castro (PL), na última semana, quando o chefe do executivo estadual anunciou oficialmente seu apoio à reeleição do prefeito buziano. A turma da oposição, que é do PL, ficou enlouquecida, lembram? E ainda teimam em afirmar que isso não vai ocorrer, porque Castro apoiaria Rafael Aguiar (PL). Pois bem, conversando com Alexandre, ele disse que o Partido Liberal sempre fez parte do governo dele. "O Republicanos sempre foi aliado do PL. Em vários municípios, nem todo mundo que é do PL vai apoiar o partido. Tem parceiros que não estão no partido que eles estão, simples assim", respondeu. Perguntamos se o vice dele pode ser novamente do PL, ele disse que sim, mas que também poderia ser outra legenda, como o Solidariedade (leia-se Leandro de Búzios) ou MDB. "Minha vice está em aberto. Digo isso porque sempre tive preferência por uma mulher nesse cargo, Búzios nunca teve". Tem alguém no radar? Perguntamos. "Todo mundo está no meu radar", concluiu.

