Deputado estadual Dr Serginho - Ascom

Publicado 19/06/2024 15:55 | Atualizado 19/06/2024 15:55

Cabo Frio - Em um vídeo publicado nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (19), o deputado estadual Dr. Serginho (PL), pré-candidato a prefeito, ressaltou a importância de Cabo Frio contar com duas UPAs pediátricas, uma na área central e outra em Tamoios, no segundo distrito.

O parlamentar mencionou que está em andamento uma discussão com profissionais de diversas áreas sobre as melhores formas de transformar a cidade. Na área da saúde, em particular, houve um amplo debate durante um encontro com a participação de profissionais da saúde, do deputado federal dr. Luizinho (PP) e da secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello.

"Durante esse debate, identificamos a necessidade de duas UPAs pediátricas em Cabo Frio. Isso garantirá que pais e crianças, em momentos de dor e aflição, não precisem compartilhar o espaço com pessoas embriagadas ou feridas, proporcionando um ambiente mais saudável para o tratamento das crianças", afirmou.

O deputado ainda destacou que, "quando uma criança adoece, o que os pais mais esperam é que ela receba o melhor atendimento possível em momentos de emergência".

Para obter ideias e sugestões dos moradores da cidade, Serginho lançou um plano de governo participativo on-line. Disponível através do link: www.participecomserginho.com , o plano permite que os moradores façam críticas, sugestões e apresentem projetos para os diversos setores de Cabo Frio.

"Essa é uma oportunidade para os cabo-frienses, que vivenciam diariamente a realidade da cidade, expressarem suas opiniões sobre assuntos cruciais para o bom funcionamento do município. Tenho muito a aprender com os moradores que enfrentam os problemas de Cabo Frio no dia a dia", concluiu Serginho.