Prefeito Vantoil Martins - Reprodução/ Rede social

Prefeito Vantoil Martins Reprodução/ Rede social

Publicado 18/06/2024 17:31

Iguaba Grande - Iguaba Grande ganhou o prêmio Band Cidade Excelente na categoria Governança, Eficiência Fiscal e Transparência. O município recebeu o prêmio nesta terça-feira (18) pelas mãos do prefeito Vantoil Martins, cuja gestão também foi vitoriosa em 2022 e finalista em 2023.



“Hoje tivemos a certeza de que todos os esforços e dificuldades enfrentadas valeram a pena, pois conseguimos superar as adversidades e levar nossa cidade ao cenário de reconhecimento nacional. Todos nós estamos muito felizes por mais essa conquista”, ressaltou Vantoil.



O prêmio



O Prêmio BAND Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila, que reconhece as melhores gestões públicas municipais entre todos os estados do Brasil. Todos os municípios brasileiros concorreram à premiação que usa a ferramenta Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), desenvolvida pelo Instituto Aquila, para avaliação.



Este ano, foram considerados 72 indicadores construídos a partir de 6 pilares: Governança, Eficiência fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. Para cada pilar, os municípios foram separados em 3 categorias de avaliação, conforme o tamanho da população, até 30 mil habitantes.