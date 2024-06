Vereadores e secretários de Arraial com o deputado federal Gutemberg Reis, um dos homenageados - Ascom CMAC

Publicado 17/06/2024 16:37 | Atualizado 17/06/2024 16:38

Arraial do Cabo - A noite do sábado (15) foi de homenagens em Arraial do Cabo, reconhecendo cabistas de nascimento e de coração. Após hiato de oito anos, evento aconteceu no Tupy Esporte Clube e foi muito elogiado pelos presentes. Além do Título de Cidadão Cabista, também foi entregue a Comenda Medalha Arraial do Cabo.



A solenidade reuniu cerca de 600 pessoas, entre sociedade civil e autoridades, como o prefeito Marcelo Magno (PL) e o deputado federal Gutemberg Reis (MDB), um dos 70 homenageados e que agora também é cidadão cabista.

O presidente da Câmara cabista, Pedro Cajueiro (União), falou sobre a alegria e a importância do momento. "É motivo de muito orgulho retornar com essa solenidade tão tradicional da nossa cidade. Foi um evento pensado, planejado com muito carinho e que deu certo. Só gratidão por esse momento tão especial", afirmou.

