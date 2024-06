Alexandre Martins falou sobre uma das obras mais esperadas, a Estrada da Fazendinha - Reprodução

Búzios - ESTRADA TÁ NO GPS, SIM SENHOR!



Em Armação dos Búzios, a estrada da Fazendinha está no GPS, sim senhor! A informação foi divulgada pelo próprio prefeito, Alexandre Martins (REP) logo pela manhã, nesta segunda (24), ao compartilhar o aviso de convocação, para próxima sexta-feira (28), da abertura do envelope das propostas de preços das empreiteiras que disputaram a licitação de uma das obras mais aguardadas da península. Já tinha quem fizesse piada achando que não iria acontecer: "Agradeço ao pessoal que torce contra. Isso só me dá mais motivação", ironizou Alexandre. Fato é que o projeto está literalmente saindo do papel. O prefeito explicou a importância de realizar essa promessa de campanha, afirmando que vai interferir diretamente na mobilidade urbana encurtando a distância entre Rasa e Baía Formosa, garantir o desenvolvimento daquela região e melhorar o acesso por que “mesmo fazendo manutenção, quando chove fica intransitável prejudicando moradores, estudantes e professores na escola que temos ali”, pontuou o alcaide.





DESMENTINDO O EX-AMIGO



Aproveitando a ligação, perguntamos se tinha visto a provocação do seu ex-amigo, presidente da Câmara, Rafael Aguiar (PL), que afirmou em vídeo nas redes sociais, que quando prefeito interino, fez corte de 20% nos contratos para "economizar" no período que Alexandre foi afastado. Martins desmentiu: "Não cortou absolutamente nada! Aliás, pagou R$ 935 mil antecipadamente em shows. Ainda fez dois contratos emergenciais. Um no aluguel de ônibus escolar e outro na compra de medicamentos que estão apreendidos até hoje", denunciou. Já sobre ele ter dito que Alexandre foi "cassado por abuso de poder econômico", Martins foi direto: "Fui inocentado. Mas ele sim cometeu abuso de poder econômico e improbidade nos contratos emergenciais", disparou.

NOVA PLACA E REUNIÃO COM MÃES



Para encerrar a celeuma, só mais uma polêmica. Alexandre reinaugurou (conforme prometeu) a escola municipal Darcy Ribeiro. Retirou a placa colocada pelo Rafael, e a substituiu por uma com seu nome. Ele disse quando assumiu que faria isso. Dito e feito. E hoje, ainda deu tempo de se reunir com mães atípicas e o secretário de saúde Leônidas Heringer para tratar da melhoria no atendimento da clínica Beija Flor e soluções de algumas demandas. No encontro foram traçadas metas referentes a novos profissionais, além de adaptações na estrutura da clínica.