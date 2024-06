Marcelo Magno (PL) posa junto à réplica da nadadeira caudal de uma baleia adulta, na Praia Grande - Ascom

Marcelo Magno (PL) posa junto à réplica da nadadeira caudal de uma baleia adulta, na Praia Grande Ascom

Publicado 25/06/2024 13:00 | Atualizado 25/06/2024 13:00

Arraial do Cabo - MARCELO MAGNO TÁ ON!



O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), marcou presença no último sábado (22) no evento da WTR, destacado por sua relevância econômica ao impulsionar a rede hoteleira e o comércio local. O evento atraiu 1.500 atletas inscritos e foi elogiado pela organização exemplar da prova, que alcançou a marca de reciclagem de cerca de 90% dos resíduos gerados, com o apoio da Cooperativa de Coleta e Reciclagem da Costa do Sol. Além de promover o evento esportivo, o prefeito aproveitou a oportunidade para divulgar a temporada de observação de baleias aos atletas vindos de diversas partes do país.

Marcelo Magno com o secretário de Turismo, Junior Chuchu, e pré-candidatos Ascom



COM PRÉ-CANDIDATOS



Após isso, Magno juntamente com o secretário de Turismo, Junior Chuchu, participou das comemorações do aniversário do pré-candidato a vereador Bismark Gomes (MDB) e, posteriormente, esteve presente no lançamento das pré-candidaturas a vereador de Claytinho Leite e Ayron Freixo (REP). Os encontros políticos tiveram como objetivo principal o diálogo com os moradores locais e o alinhamento das propostas dos pré-candidatos para as próximas eleições municipais. COM PRÉ-CANDIDATOSApós isso, Magno juntamente com o secretário de Turismo, Junior Chuchu, participou das comemorações do aniversário do pré-candidato a vereador Bismark Gomes (MDB) e, posteriormente, esteve presente no lançamento das pré-candidaturas a vereador de Claytinho Leite e Ayron Freixo (REP). Os encontros políticos tiveram como objetivo principal o diálogo com os moradores locais e o alinhamento das propostas dos pré-candidatos para as próximas eleições municipais.