Vereadores Josias da Swell (PL), Davi Souza (PP), presidente da Câmara Miguel Alencar (União) e o ex-prefeito Alair Corrêa (PMB) - Renata Cristiane

Vereadores Josias da Swell (PL), Davi Souza (PP), presidente da Câmara Miguel Alencar (União) e o ex-prefeito Alair Corrêa (PMB)Renata Cristiane

Publicado 01/07/2024 13:27 | Atualizado 01/07/2024 13:28

Cabo Frio - ALAIR FAZ APOSTA E DÁ NÚMEROS



O ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Corrêa (PMB) afirmou à coluna que o deputado e pré-candidato a prefeito, Dr Serginho (PL) é quem vai vencer as eleições deste ano. E a "profecia" dele não parou por aí. Disse com todas as letras que o também ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB) está blefando ao dizer que tem condições de se candidatar. Ele bateu um papo conosco, no auditório da Câmara Municipal, na última sexta (28), logo após cerimônia de Moção de Aplauso (leia nota abaixo) realizada na Casa. Alair foi convidado a participar e roubou a atenção dos presentes. No vídeo, ele também afirma que a atual prefeita, Magdala Furtado (PV), não tem a menor chance de se reeleger. "Serginho cresceu muito, impressionante, nem eu esperava isso (...) Marquinho até pode ser candidato, mas não conseguirá o registro (...) Se ele pudesse vir candidato não ganharia de Serginho, mas teria mais votos que ela", disparou. Alair ainda deu números: acrescentou que o pré-candidato do PL "vai bater uns 120 mil votos", enquanto Magdala pode alcançar de 25 mil a 30 mil. Já MM, "se pudesse disputar teria uns 5 mil votos a mais que a prefeita", acrescentou.

Jornalistas e comunicadores de Cabo Frio receberam Moção de Aplauso da Câmara Municipal, na última sexta (28) Ascom



MOÇÃO DE APLAUSO



Antes de começar o recesso do legislativo cabo-friense, o presidente da Câmara, Miguel Alencar (União) 'sextou' com sessão solene especial em homenagem a jornalistas e comunicadores de Cabo Frio. O evento aconteceu nesta sexta-feira (28), ocasião em que vários nomes foram homenageados, entre eles Renata Cristiane, CEO do Portal RC24h; Sidney Marinho, da Litoral News; Walmor Freitas, entre outros. Na ocasião, fizemos um bate-papo com Miguel, que falou sobre essa iniciativa.

Carlos Augusto Gonçalves, o Cagu, novo secretário de Meio Ambiente de Cabo Frio Divulgação rede social



NOVO TITULAR?



Mês de junho terminando, mês do Meio Ambiente, pasta que está sem titular em Cabo Frio há cerca de 30 dias e nada da prefeita Magdala Furtado (PV) nomear alguém pra assumir a secretaria. No entanto, uma fonte colada à Super Mag garantiu que a nomeação vai sair para Carlos Augusto Gonçalves, o Cagu, ex-secretário de Obras. Cagu foi exonerado 40 dias atrás e iria para a Mobilidade Urbana, o que nunca aconteceu. Aliás, ficou um jogo de empurra danado e Cagu, no limbo. Será que junho termina com comandante da pasta das mais importantes na Região dos Lagos?