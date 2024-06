Marcelo Magno participa de lançamento de projeto pioneiro no Brasil de reciclagem de vidro - Ascom

Publicado 28/06/2024 13:18 | Atualizado 28/06/2024 13:18

Arraial do Cabo - A cidade considerada a mais praieira da Região dos Lagos agora conta com um novo aliado na reciclagem. Nesta quinta-feira (27), o grupo Heineken lançou na cidade o "Programa Volte Sempre", que vai instalar 40 coletores de vidro nas orlas de quatro praias de Arraial do Cabo: Praia Grande, Prainha, Praia dos Anjos e Lagoa de Monte Alto, além da Fipac.



A cidade é a primeira do Brasil a receber nas orlas das praias a plataforma de sustentabilidade da empresa. Os pontos de coleta voluntária começarão a ser instalados neste final de semana, permitindo o descarte adequado do vidro.



O lançamento do programa contou com a participação do prefeito Marcelo Magno, do secretário do Ambiente e Saneamento, Jorge Oliveira, e da subsecretária da pasta, Keila Ferreira. A iniciativa é realizada em parceria com a Cooperativa de Coleta e Reciclagem da Costa do Sol.



A cidade tem se destacado no Estado quando o assunto é sustentabilidade, investido em programas de preservação, ampliando o acesso de crianças e jovens a projetos de educação ambiental. Em 2023, a cidade conquistou o terceiro lugar em índice que mede a qualidade do sistema municipal de meio ambiente, baseado no ICMS ecológico.

