Alexandre Martins entre o vereador Niltinho de Beloca e o secretário de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, Genilson Drumond, na Festa dos Pescadores - Ascom

Publicado 02/07/2024 17:04

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), participou da tradicional “Festa dos Pescadores”, no fim de semana. O evento contou com a participação do secretário de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, Genilson Drumond, além de secretários municipais, vereadores e diversas autoridades locais. Entre os presentes estavam a Colônia dos Pescadores Z23, a Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, os festeiros de Sant’Anna, a Associação de Pescadores Porto dos Pescadores e a Sessão Nostálgica Histórias de Búzios.

No sábado (29), celebrando o Dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores, os festejos culminaram na Praça do Pescador com a tradicional Procissão Marítima, que atraiu centenas de fiéis.

Alexandre destacou a importância do evento, descrevendo-o como uma cerimônia histórica que perpetua anos de tradição e representa um valioso tesouro cultural para a cidade. Nesta segunda (1º) haveria a entrega da Casa da Juventude, mas por conta do mau tempo, foi adiada para esta terça (2), às 17h. Também nesta terça-feira tem mais uma live do prefeito, desta vez com os secretários de Cultura, Alan Câmara, e de Meio Ambiente, Evanildo Nascimento. Será a partir das 19h30, nas redes sociais.

