Prefeita Magdala Furtado (PV); secretária de Governo Thaís Rodrigues; superintendente de Políticas Públicas LGBTQ+, Pedro Rosa; vereador Átila Motta (PCdoB); vereador Roberto Jesus (PRTB) e secretário de Saúde, Bruno Alpacino durante reinauguração do Ambulatório Demétrio CamposAscom

Publicado 02/07/2024 16:37 | Atualizado 02/07/2024 16:46

MODO TURBO

Em Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado (PV) ativou o modo turbo nas inaugurações. Ela entregou, nesta segunda-feira (1º), o CRAS de Tamoios (segundo distrito), e o Ambulatório Demétrio Campos, localizado no bairro Porto do Carro e voltado ao atendimento à saúde da população travesti e transexual. Nesse mesmo dia, também haveria a entrega da sede da Patrulha Maria da Penha, na Praça da Melhor Idade, na Passagem, mas, por causa da chuva, foi adiada para esta terça (2), às 17h. No entanto, nenhum aviso do cancelamento foi dado à imprensa, a tempo. Ficamos sabendo que não haveria o evento ao chegar lá. O ritmo de inaugurações de SuperMag começou no sábado (29), com as entregas da Casa de Acolhimento Temporário da Pessoa Idosa e do Centro Especializado em Envelhecimento Humano e Longevidade, ambos em Tamoios, no segundo distrito. Já na quinta (4), será lançada a pedra fundamental de revitalização do Lar da Cidinha, na Reserva do Peró. Por fim, na sexta (5), Magdala entrega o Centro Especializado em Envelhecimento Humano e Longevidade, nas Palmeiras. Lembrando que a partir do sábado (6), a legislação eleitoral veda esse tipo atividade aos pré-candidatos do pleito de outubro.

Prefeita Magdala Furtado (PV) entre servidores e integrantes da Casa de Acolhimento Temporário da Pessoa Idosa Ascom

ESF do Peró e Lei Complementar Reprodução

POR OUTRO LADO…

Apesar da série de entregas, a população ‘tá pela bola 7’ com a chefe do executivo cabo-friense. Duas questões andam tirando o sono do usuário da saúde pública e da Educação. Primeiro, as Apesar da série de entregas, a população ‘tá pela bola 7’ com a chefe do executivo cabo-friense. Duas questões andam tirando o sono do usuário da saúde pública e da Educação. Primeiro, as ESFs do Peró, que está sem médico desde a semana passada, e do Cajueiro, onde não há cadeira para atendimento . Inacreditável. Segundo, é que os professores aposentados que deveriam estar incluídos na adequação do piso nacional receberam o pagamento sem o acréscimo. Que coisa, hein? Sobre isso, a prefeitura justificou informando que a previsão é de que o repasse dos professores aposentados seja realizado no próximo mês, uma vez que a folha de junho já havia sido fechada.



Deputada estadual Renata Souza (PSOL) e jornalista Renata Cristiane Renata Cristiane

“É IMPORTANTE QUE SEJA INVESTIGADA”

A deputada estadual Renata Souza (PSOL) se manifestou após a matéria sobre a

A deputada estadual Renata Souza (PSOL) se manifestou após a matéria sobre a morte da adolescente de 17 anos, no dia 24 de junho, por suposto erro médico no Hospital da Mulher de Cabo Frio, onde deu à luz. Maria de Fátima Syriaco teve uma úlcera e o intestino perfurado durante o parto, realizado no fim de maio. “É importante que seja investigada essa denúncia de erro médico no caso dessa morte materna. Vamos acionar a Prefeitura, junto à secretaria municipal de saúde, além da Secretaria Estadual de Saúde para que sejam apuradas as circunstâncias dessa morte e identificação dos possíveis responsáveis. Presidi a CPI da Violência Obstétrica no Hospital da Mulher de Cabo Frio e não é razoável que óbitos venham ocorrer durante o parto ou mesmo no pós-parto. Estou solidária a dor da família da Maria de Fátima”, disse a parlamentar.