Publicado 02/07/2024 15:34

Cabo Frio - Em Cabo Frio, moradores que necessitam de atendimento médico no Peró e tratamentos dentários no Cajueiro estão passando por problemas desde a última semana, conforme denúncias. Eles afirmam que as unidades estão enfrentando, respectivamente, falta de profissionais e equipamentos.

A denúncia inicial foi feita na última sexta-feira (28), com moradores reclamando da falta de médicos na Estratégia Saúde da Família (ESF) do Peró. Ao ser questionada sobre o fato, a prefeitura negou ausência de profissionais, afirmando que se tratava apenas de uma “troca de médicos”.

O problema é que, nesta segunda-feira (1), de acordo com os denunciantes, foi enviado um comunicado dizendo que as consultas estariam sendo canceladas porque a unidade “se encontra sem médicos temporariamente”. O informe diz ainda que “assim que [a unidade] tiver uma data entrará em contato para uma marcação” e termina pedindo desculpas pelo transtorno, destacando que a equipe encontra-se à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

Para os moradores, o caso faz parte da série de situações ‘desagradáveis’ que vêm ocorrendo na unidade. Eles relatam que, antes disso, em junho, “a única médica que atuava no local estava de férias, e agora não tem nenhum” – e sem qualquer esclarecimento oficial por parte da prefeitura.

Começando julho com mais essa desagradável situação”, disse um dos denunciantes, que preferiu não se identificar.

E, ainda de acordo com as denúncias, para se unir ao cenário complexo que os moradores da região estão enfrentando, a ESF do Cajueiro, que conta com os profissionais, inclusive dentista, estaria sem cadeira para o atendimento, o que estaria impossibilitando a realização de consultas.

Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando se a falta de médicos no Peró tem ligação com a troca de profissionais na última sexta-feira e sobre a falta da cadeira para o atendimento no Cajueiro. Até o momento, o Jornal não obteve retorno.