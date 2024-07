2kg de skank, 500 pedras de crack, 172 cápsulas de cocaína e 39 buchas de maconha - Divulgação/PM

Publicado 01/07/2024 13:55

Cabo Frio - Uma denúncia anônima levou à apreensão de uma grande quantidade de drogas em Cabo Frio na noite desta sexta-feira (28). A ocorrência foi registrada por volta das 19h, no Morubá.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que as drogas estavam sendo armazenadas no interior de um campo de futebol na Rua da Luz e foi averiguar. Após varredura no local, os agentes encontraram e apreenderam 2kg de skank, 500 pedras de crack, 172 cápsulas de cocaína e 39 buchas de maconha.

Diante dos fatos, os entorpecentes foram encaminhados para a 126ª DP (Cabo Frio), onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso durante a operação.