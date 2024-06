Conhecido como "Pivete" foi preso - Divulgação/PM

Publicado 28/06/2024 17:47

Cabo Frio - Um homem conhecido como “Pivete” foi preso na tarde desta sexta-feira (28), na praça do bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. A ação foi realizada por uma equipe conjunta da Polícia Militar do PROEIS e do 25º BPM.

“Pivete” era procurado por diversos furtos na cidade. Ele já havia furtado fiação de um gerador da Prolagos, duas portas de alumínio de uma clínica médica e um celular.

Durante a abordagem, o elemento confessou os crimes. Ele foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado e preso pelo crime de roubo.