Obra parada - Reprodução/Rede social

Obra parada Reprodução/Rede social

Publicado 27/06/2024 13:51

Cabo Frio - Moradores do bairro Jacaré, em Cabo Frio, estão reclamando da falta de operadores na obra da praça da Rua Pomar II. Em denúncia feita nesta quarta-feira (26), a população local afirma que ninguém aparece para dar andamento aos trabalhos há quase uma semana. Um vídeo feito às 14h mostra que ninguém estava no local.



Relatos apontam que, sem qualquer esclarecimento por parte da prefeitura, ninguém aparece para atuar no lugar desde a última quinta-feira (20). Os moradores, irritados, questionam qual a motivação disso, tendo em vista que falta apenas um dia para que a obra complete uma semana paralisada.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando por qual motivação a obra está parada. Em nota, o município esclareceu a situação, confira:



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que a Praça do Jacaré integra o programa de revitalização de praças, sob coordenação da Secretaria de Governo, e está dentro do prazo estabelecido pela empresa contratada para sua execução. Atualmente, a contratada concentrou os esforços na finalização da Praça do Parque Burle, que está programada para inauguração na próxima semana, o que resultou na realocação temporária da equipe de trabalho”.