Carro pega fogo Ludmila Lopes

Publicado 26/06/2024 13:48

Cabo Frio - Um princípio de incêndio no motor de um carro Fiat Mobi mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (26), na Avenida Julia Kubitschek, em frente a uma academia no bairro Jardim Flamboyant, em Cabo Frio.



Segundo informações, o incidente ocorreu por volta das 9h, quando o condutor do veículo percebeu fumaça saindo do capô. De imediato, ele parou o carro e os bombeiros foram acionados.



Chegando ao local, a equipe rapidamente controlou as chamas, impedindo que o fogo se espalhasse pelo restante do veículo. Felizmente, ninguém ficou ferido durante a ocorrência.



O automóvel será rebocado.