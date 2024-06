Operação - Divulgação/PM

Operação Divulgação/PM

Publicado 25/06/2024 12:30

Cabo Frio - Em resposta a denúncias feitas por moradores do Cajueiro, no Peró, a prefeitura de Cabo Frio, numa operação conjunta com a Guarda Marítima e Ambiental e a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), realizou, neste início de semana, uma ação de fiscalização na região, onde constatou que a área estava sendo parcelada de forma irregular.

Durante a fiscalização, não foram localizados responsáveis pela atividade irregular. A área será agora monitorada de perto para evitar novas infrações. O local em questão é uma Área de Proteção Ambiental (APA), o que a torna sujeita a regras rigorosas de preservação e proíbe qualquer tipo de irregularidade que possa comprometer seu ecossistema.



A colaboração da população, por meio de denúncias, é fundamental para a efetividade dessas ações de fiscalização. As denúncias podem ser realizadas em sigilo total, por meio do telefone (22) 3199-1313 ou por e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br, ou em Tamoios, pelo semasa.adjtamoios@gmail.com.