47 buchas de maconha, 15 pedras de crack e 13 sacolés de cocaínaDivulgação/PM

Publicado 24/06/2024 13:13

Cabo Frio - Policiais do 25º BPM fizeram apreensão de drogas, neste sábado (22), na comunidade do Morubá, no Braga, em Cabo Frio.

Segundo informações da PM, agentes da 1ª Cia que intensificavam patrulhamento no local, a fim de reprimir o tráfico, realizaram uma varredura pela Rua da Luz, onde localizaram um carrinho de praia “recheado” com 47 buchas de maconha, 15 pedras de crack e 13 sacolés de cocaína.

O material foi apresentado na 126ª DP, onde foi apreendido. Não houve presos.