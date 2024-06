Criança de 4 anos morre após explosão de lancha em Cabo Frio - Reprodução/ Redes sociais

Criança de 4 anos morre após explosão de lancha em Cabo Frio Reprodução/ Redes sociais

Publicado 21/06/2024 19:34

CABO FRIO, REGIÃO DOS LAGOS - A criança de 4 anos, identificada como Davi Freire Zerbone, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira (21), no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. O menino estava internado em estado grave desde a última segunda-feira (17), após a explosão de uma lancha na Ilha do Japonês, em Cabo Frio. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).

Davi teve 100% do rosto queimado na explosão e estava intubado no HERC. O acidente, que deixou outras dez pessoas feridas, ocorreu após a lancha parar para abastecer. A família de Davi, incluindo a mãe dele, Letícia Sampaio, que está grávida de três meses, também estava a bordo da embarcação e ficou ferida.

Letícia sofreu queimaduras em 50% do corpo, mas está estável e lúcida.

A família, que é do Espírito Santo, estava hospedada em Búzios desde sexta-feira (14). Na manhã de segunda, foi fazer um passeio de lancha e a embarcação parou para abastecer. No momento da partida, a lancha explodiu.

A Marinha do Brasil informou que instaurou inquéritos administrativos para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades do acidente.

No início da noite desta sexta, em, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou óbito. Leia:

“A direção do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, informa que o paciente Davi Freire Zerbone, 4 anos, uma das vítimas da explosão de uma lancha em Cabo Frio, na última segunda-feira, foi a óbito no final da tarde desta sexta-feira (21). O estado de saúde do Davi era grave. Ele estava internado no isolamento do CTI pediátrico e recebendo todo o suporte necessário da equipe médica e de enfermagem. A criança apresentou complicações, com parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou diversas manobras, sem sucesso. A direção lamenta profundamente a morte do pequeno Davi e está oferecendo suporte à família do menino neste momento de dor”