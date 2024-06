Acidente - Rede social

Publicado 20/06/2024 13:26

Cabo Frio - Uma mulher foi atropelada na noite desta quarta-feira (19) por volta das 19h30 na Avenida Júlia Kubitscheck, no bairro Jardim Flamboyant, em Cabo Frio, na altura de uma academia. Segundo informações de populares, a vítima, que estava com roupa de academia e descalça, atravessou a rua fora da faixa de pedestres.



O motorista do veículo envolvido no acidente permaneceu no local para prestar auxílio. De acordo com testemunhas, ele estava de sunga e bastante nervoso. Há relatos de que o condutor aparentava estar alcoolizado, mas a informação não foi confirmada.



A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital. A gravidade do seu estado de saúde ainda não foi divulgada.



O acidente gerou grande congestionamento na região. A Polícia Militar compareceu ao local para auxiliar na organização do trânsito e fazer o registro da ocorrência.



É importante destacar que a poucos metros do local do acidente existe uma faixa de pedestres.

