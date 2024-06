Hospital Central de Emergência (HCE) - Folha Vitória

Publicado 19/06/2024 13:19



- Mulher de 22 anos: estado de saúde estável;

- Mulher de 28 anos: estado de saúde estável;

- Menina de 5 anos: estado de saúde estável;

- Bebê de 1 ano e 5 meses: estado de saúde grave;



Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC):



- Homem de 36 anos: estado de saúde estável;

- Menina de 4 anos: estado de saúde grave;



Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL):



- Mulher de 26 anos: estado de saúde estável.



As causas da explosão ainda estão sendo investigadas pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. A embarcação, que transportava dez pessoas, era de Cariacica, no Espírito Santo, e estava em Cabo Frio desde sexta-feira (14). Segundo informações, o grupo seguia para Arraial do Cabo quando a explosão ocorreu no momento da partida, após uma parada para abastecimento.



Este é o terceiro acidente com lanchas na região em menos de 40 dias. As autoridades seguem monitorando a situação e aguardam os resultados do inquérito para determinar as próximas ações.