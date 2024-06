Hospital Central de Emergência (HCE) - Rede social

Hospital Central de Emergência (HCE) Rede social

Publicado 18/06/2024 15:45

Cabo Frio - As duas crianças que ficaram gravemente feridas na



A explosão, que ocorreu na Ilha do Japonês, deixou ao todo dez pessoas feridas, incluindo as duas crianças,



O bebê de 1 ano e 5 meses está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. Já a criança de 4 anos está no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.



Ao todo, dez pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu na Ilha do Japonês. Além das duas crianças em estado grave, outras cinco vítimas também estão internadas em hospitais estaduais:



Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT): - As duas crianças que ficaram gravemente feridas na explosão de uma lancha em Cabo Frio, na tarde de segunda-feira (17) , seguem em estado grave de saúde internadas em hospitais estaduais. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado na manhã desta terça-feira (18).A explosão, que ocorreu na Ilha do Japonês, deixou ao todo dez pessoas feridas, incluindo as duas crianças, uma mulher grávida e outra criança de 5 anos. As vítimas foram inicialmente socorridas para o Hospital Central de Emergências (HCE), em Cabo Frio, e posteriormente transferidas para unidades especializadas.O bebê de 1 ano e 5 meses está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. Já a criança de 4 anos está no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.Ao todo, dez pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu na Ilha do Japonês. Além das duas crianças em estado grave, outras cinco vítimas também estão internadas em hospitais estaduais:



- Mulher de 22 anos: estado de saúde estável;

- Mulher de 28 anos: estado de saúde estável;

- Menina de 5 anos: estado de saúde estável;

- Bebê de 1 ano e 5 meses: estado de saúde grave;



Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC):



- Homem de 36 anos: estado de saúde estável;

- Menina de 4 anos: estado de saúde grave;



Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL):



- Mulher de 26 anos: estado de saúde estável.



As causas da explosão ainda estão sendo investigadas pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. A embarcação, que transportava dez pessoas, era de Cariacica, no Espírito Santo, e estava em Cabo Frio desde sexta-feira (14). Segundo informações, o grupo seguia para Arraial do Cabo quando a explosão ocorreu no momento da partida, após uma parada para abastecimento.