Publicado 18/06/2024 12:43

- A explosão da lancha em Cabo Frio resultou em dez feridos, incluindo uma mulher grávida de três meses . A vítima, capixaba, estava acompanhada do marido, de 26 anos, e do filho, de quatro. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (17). De 11 tripulantes, dez ficaram feridos. Todos turistas do Espírito Santo.Segundo a prefeitura, entre os feridos, sete foram levados ao Hospital Central de Emergências (HCE), em São Cristóvão, e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Parque Burle. Três crianças de um ano e meio, quatro e cinco anos, estão em estado grave e serão transferidas para unidades especializadas.A criança de cinco anos irá para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, enquanto as outras duas serão transferidas para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. Um adulto de 37 anos também foi transferido para a unidade de Araruama.Além disso, foram atendidos no Hospital Central de Emergências (HCE) um homem de 26 anos, a mulher grávida e um adulto de idade não identificada. Três adultos, de 21, 28 e 36 anos, foram estabilizados na UPA Parque Burle.A irmã da mulher grávida informou que a viagem para Cabo Frio, inicialmente prevista para o feriado de Corpus Christi, foi adiada para conciliar as agendas do grupo. A família ainda está buscando informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos.O acidente foi registrado na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas. A Capitania dos Portos instaurou um inquérito e realizará a perícia. A lancha já foi rebocada do local. Esta ocorrência marca o terceiro acidente com lanchas em Cabo Frio nos últimos 37 dias. Em 10 de maio, uma lancha explodiu, ferindo seis pessoas, incluindo uma família de Minas Gerais.Segundo as primeiras informações, a lancha havia acabado de abastecer quando a explosão aconteceu. Sobre o caso, a Marinha do Brasil informou que vai instaurar um inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades.“A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1°DN), informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) tomou conhecimento de uma explosão na embarcação “EYE SEA”, na tarde de hoje (17), próximo à Ilha do Japonês, em Cabo Frio – RJ.A DelCFrio informa que enviou, imediatamente, uma lancha e uma moto aquática ao local para a operação de Socorro e Salvamento (SAR). Na ocasião, as equipes verificaram que os 11 tripulantes estavam sendo socorridos pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e encaminhados para o HCE (Hospital Central de Emergência) em Cabo Frio. Ressalta-se, ainda, que não foi constatada poluição hídrica ocasionada pela embarcação acidentada.A Marinha do Brasil instaurará um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei n° 2.180/54.Cabe ressaltar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e fluviais, além de pedidos de auxílio), (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1ºDN, para outros assuntos, inclusive denúncias)”