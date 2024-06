Assinatura do termo de outorga de verba de fomento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo - Reprodução/Redes sociais

Publicado 17/06/2024 13:38

Cabo Frio - Na noite desta sexta-feira (14), aconteceu a assinatura do termo de outorga de verba de fomento da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) para a reforma da Capela São Benedito. O templo religioso foi um dos cinco projetos contemplados pelo Edital de Apoio à Recuperação do Patrimônio do Período Colonial e receberá uma verba de R$ 2,5 milhões da Fundação.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o deputado estadual Dr. Serginho (PL), o presidente da Faperj, Jerson Lima, o subsecretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Edgard Leite, o padre Marcelo Chelles, o arcebispo Dom José Francisco Resende Dias e vereadores da cidade.

Segundo Dr. Serginho, esta é uma grande conquista para a memória de Cabo Frio: “A história dessa capela se confunde com a de Cabo Frio e do Brasil. Restaurar um patrimônio histórico é preservar a nossa memória, nossas raízes religiosas e culturais. Não há progresso sem preservar o passado”, afirmou.

Fundada em 1761 para abrigar escravos pertencentes a irmandades, a capela, um símbolo do bairro que é o polo gastronômico da cidade, está fechada há dez anos devido à ação do tempo.

De acordo com o presidente da Faperj, Jerson Lima, a previsão é que a obra seja concluída em até dois anos.