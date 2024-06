Cavalo morto - Repórter Leandro Ferreira

Publicado 14/06/2024 16:51

Cabo Frio - Um cavalo morreu, nesta sexta-feira (14), após ficar cerca de dois dias agonizando em uma área atrás do cemitério do Jardim Esperança, em Cabo Frio. A denúncia ganhou grande visibilidade após vídeos serem compartilhados nas redes sociais e gerou revolta na população, especialmente pelo fato de, conforme relatos, a “falta de ação da prefeitura para ajudar o animal”.



Com a ampla divulgação, o fato chegou ao conhecimento da vereadora Carol Midori (PP) na noite desta quinta-feira (13). A parlamentar é conhecida por lutar pela causa animal.



Segundo comentário de Midori em uma publicação nas redes sociais, o animal já estava há pelo menos dois dias sofrendo no local, sem qualquer auxílio. Ela destacou que, assim que tomou conhecimento da situação, entrou em contato com a secretaria de Agricultura, solicitando ajuda para o animal, mas não obteve sucesso.



“INFELIZMENTE O ANIMAL NÃO RESISTIU! É obrigação da prefeitura prestar assistência à esses animais de grandes portes, não sou eu quem tenho caminhão, veterinário e estrutura a minha disposição. Nós acionamos a secretaria de agricultura no momento em que tomamos conhecimento do caso porém nada foi feito COMO SEMPRE! Prefeitura de Cabo Feio, até quando vão se omitir as suas obrigações?”, questionou a vereadora.



E a revolta da vereadora não parou por aí. Em outro comentário, Midori questionou “qual seria a função da secretaria, já que nada funciona”.



“Queria saber pra que serve a secretaria e seus encarregados, já que nenhum serviço funciona!! Canil está caindo aos pedaços, Cabo Frio está cheio de animais nas ruas, cavalos, porcos, cachorros, gatos, de todas as espécies grandes e pequenos, não culpem a mim um desgoverno! Enquanto vereadora eu legislo e indico execução de propostas, cabe ao poder executivo por em prática e fazer o MÍNIMO que é sua obrigação”, desabafou a vereadora.