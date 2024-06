Vítima e filha - Divulgação/GM

Publicado 13/06/2024 16:55

Cabo Frio - Uma mulher precisou ser resgatada pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, na terça-feira (11), após ser agredida e trancada em casa pelo marido no Alto da Rasa. A ocorrência foi registrada por volta das 10h e contou com auxílio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).



A denúncia, recebida pelo Whatsapp da patrulha, informava que uma mulher havia sido agredida fisicamente e trancada em casa pelo marido. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima no quintal da residência. Conforme relato, após as agressões, o suposto agressor teria levado suas duas filhas, de quatro e seis anos, para outro endereço.



Com o novo endereço em mãos, os agentes se deslocaram imediatamente para o local suspeito, onde encontraram o homem com as crianças. A mulher, reclamando de dores, foi conduzida para atendimento médico pela Patrulha Maria da Penha, enquanto o homem foi levado pela ROMU à delegacia de polícia de Cabo Frio para prestar esclarecimentos.

IML Divulgação/GM

Após atendimento médico, a mulher foi levada à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar a ocorrência. No entanto, o delegado verificou que não havia flagrante. A mulher e as filhas foram hospedadas em um local seguro para pernoitar.



Na manhã desta quarta-feira (12), a vítima foi conduzida para realizar o exame de corpo de delito. Após os procedimentos, ela e as crianças foram levadas à rodoviária, onde embarcaram em um ônibus com um destino seguro.



À noite, a Patrulha Maria da Penha recebeu uma ligação da vítima informando que ela e as crianças estavam bem e em segurança.