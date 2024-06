Pedro Freitas e Dr Serginho - Redes sociais

Publicado 12/06/2024 15:47

Cabo Frio - Os municípios da Região dos Lagos vão receber cerca de R$ 450 milhões em investimentos para uma série de obras de saneamento. Desta forma, o sistema atual, que é primário (tempo seco), passará a operar em nível terciário. A previsão é que até o fim de 2025 a modernização de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) que atendem à região estejam modernizadas.



O pacote de investimentos foi aprovado nesta terça-feira (11), durante uma sessão extraordinária da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).



“No fim desta série de obras, teremos um dos sistemas mais modernos de tratamento de esgoto do Rio”, disse o diretor-presidente da Prolagos, Pedro Freitas. E Pedro foi além, acrescentando que esse sistema será “exemplo para todo o estado de como o saneamento básico muda a realidade das pessoas e do meio ambiente”.



A reportagem conversou com o deputado estadual Dr Serginho (PL), que vem fazendo essa cobrança não é de hoje – apesar de que as prefeituras poderiam ter feito -, e ele destacou que por causa da CPI dos Serviços Delegados, na Alerj, é que o processo andou. A entender, esta reunião quinquenal - a quarta delas - acontece com seis anos de atraso, quando na verdade deveria ser a quinta reunião.



“A comissão pressionou a Agenersa para que ela fizesse o papel dela, de revisão quinquenal, que é o que permite que a concessionária faça novos investimentos na Região dos Lagos. E agora foi cumprido. Mas com certeza vamos continuar cobrando para que o investimento chegue na ponta”, explicou Serginho. “O resultado prático disso é, por exemplo, levar água para São Jacinto (zona rural de Cabo Frio), fazer o cinturão de esgoto na Praia do Siqueira, levar água para os distritos de Arraial do Cabo”, acrescentou.



DIFERENÇA ENTRE TRATAMENTO PRIMÁRIO E TERCIÁRIO



Para entender melhor, o tratamento de esgoto primário destina-se à remoção de sólidos em suspensão sedimentáveis e sólidos flutuantes, tendo como mecanismo principal envolvido no processo a sedimentação física. Após passar pelas unidades de tratamento preliminar, o esgoto ainda contém sólidos em suspensão não grosseiros, os quais são removidos em unidades de sedimentação (comumente conhecidas como decantadores) quase que integralmente. Parte significativa destes sólidos é compreendida como matéria orgânica em suspensão.



O terciário tem como objetivo a remoção de poluentes específicos (compostos não biodegradáveis ou tóxicos), assim como, a remoção complementar de matéria orgânica e nutrientes não removidos suficientemente no tratamento secundário. Este nível caracteriza-se por utilizar de mecanismos físicos e químicos.

Mário Flávio Moreira e Eduardo Pimenta Redes sociais



COMEMORAÇÃO E RESSALVAS



Apesar do atraso na revisão – que, segundo denúncias, estaria sendo "embarrigada" -, profissionais ligados ao Meio Ambiente, “no geral”, comemoraram. Um deles o secretário da pasta em São Pedro da Aldeia, Mário Flávio Moreira, explicou que foram anos esperando que esse processo (de revisão quinquenal) andasse. “Desde 2018 tinha obras paradas, porque dependia da Agenersa votar essa revisão. Andou depois de pressão política de prefeituras e sociedade civil. Sem dúvida vai melhorar a qualidade da lagoa de Araruama, e em breve tem que fazer a nova revisão”.



Já o presidente do comitê de bacia hidrográfica Lagos São João, o biólogo Eduardo Pimenta, aprovou o resultado, mas chamou a atenção para a falta de discussão da rede separativa de esgoto, que certamente iria aumentar e muito a conta final. Outra ressalva feita por Pimenta é que não foi discutida a transposição para o Rio Una, que desemboca na Praia da Rasa, em Búzios.



"Nós aqui do comitê de bacia hidrográfica achamos que para a próxima revisão é fundamental que se chegue efetivamente a uma transposição que todos os efluentes não sejam mais lançados na lagoa de Araruama, porque ela agora já é um corpo hipersalino e todo esse lançamento descaracteriza a laguna", avaliou Pimenta. "Mas o resultado (da reunião) foi bom", ponderou.

ETE da Praia do Siqueira, onde as obras já começaram Reprodução internet



ETE PRAIA DO SIQUEIRA



Um dos principais investimentos aprovados é a ampliação da ETE localizada na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, que terá a capacidade média de tratamento aumentada em cerca de 50%. A primeira etapa da obra já está em andamento e, com a aprovação dos investimentos pela Agenersa, a segunda etapa, que conta com a implantação de novos decantadores e tanques biológicos, vai começar imediatamente após a conclusão da primeira fase. A outra unidade do município, que opera no bairro Jardim Esperança, também será ampliada e modernizada, com aumento de 100% da capacidade média de tratamento.



NOVA ETE DE ARRAIAL DO CABO



Em Arraial do Cabo, as Estações de Tratamento de Esgoto da Rua Rebeche, na Praia Grande, e de Monte Alto serão desativadas. Com isso uma nova unidade será implantada em uma área distante dos centros urbanos. A nova ETE de Arraial do Cabo irá tratar em média 180 litros de esgoto por segundo, capacidade 125% maior do que a média da estação da Praia Grande, e absorverá a demanda da ETE Monte Alto. Além disso, o município cabista também receberá melhorias no sistema de coleta de esgoto.



CINTURÃO COLETOR DE ESGOTO



Em complemento aos investimentos feitos nas unidades de tratamento, serão implantados novos trechos do cinturão coletor de esgoto no entorno da Lagoa de Araruama, finalizando os 26 km iniciados em 2022, com obras no Recanto das Dunas, Vila do Sol, Porto do Carro e Perynas, em Cabo Frio, Vinhateiro, Baixo Grande, Nova São Pedro, Mossoró, Recanto do Sol, Balneário São Pedro, em São Pedro da Aldeia.



BLINDAGEM DA LAGOA



Já Iguaba Grande, cidade em que se iniciou a finalização do cinturão coletor de esgoto com um trecho na Praia de Ubás, irá receber até 2025 a etapa mais complexa da blindagem da Lagoa de Araruama: a rede de captação em tempo seco no Rio Salgado. Essa será uma importante obra que irá contribuir ainda mais com a melhoria da qualidade da laguna. No início deste ano, o município recebeu ainda a implantação de 10 km de rede de água em Igarapiapunha, uma antiga demanda da população.



OUTROS BENEFÍCIOS



O pacote de investimentos prevê ainda a implantação de 41 km de rede de abastecimento para as localidades de Parque Arruda, em São Pedro da Aldeia, e São Jacinto, em Cabo Frio, beneficiando cerca de 2.800 pessoas. Também será concluída a extensão da rede de água para os distritos de Arraial do Cabo, até Pernambuca, incluindo os bairros Caiçara e Sabiá, cuja obra já foi iniciada. Ao todo, serão implantados 20 km de adutora de água; 56 km de rede distribuição de água, beneficiando cerca de oito mil pessoas.



As obras também irão chegar em Armação dos Búzios, com investimentos no sistema de esgotamento sanitário, além de obras de melhoria no abastecimento de água em áreas definidas como prioritárias pela prefeitura municipal e que são impactadas em momentos de alta temporada pela superpopulação na cidade, como Alto da Rasa e Vila Verde.