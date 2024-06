Centro de Saúde Oswaldo Cruz - Divulgação

Centro de Saúde Oswaldo Cruz Divulgação

Publicado 10/06/2024 17:56

Cabo Frio - Mulheres que estavam com consultas ginecológicas no Centro de Saúde Oswaldo Cruz, em Cabo Frio, na manhã desta segunda-feira (10) se depararam com uma situação, no mínimo, desagradável. A médica estaria saindo do Rio de Janeiro para realizar os atendimentos – apesar do horário marcado.



Segundo uma denunciante, que preferiu não se identificar, ela tinha consulta às 9h30, entretanto, mas só conseguiu sair por volta das 13h17. “O mais absurdo é que a consulta está agendada para às 9h30. Todo mundo aguardando. Pessoas que ainda tem que voltar para os seus trabalhos hoje ainda”, relatou.



Não há informações sobre quanto tempo a profissional demorou para chegar, contudo, várias pacientes se acumularam na fila.



Diante da situação, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando o motivo da conduta da médica, especialmente pelo fato das consultas terem sido marcadas com antecedência, e aguarda retorno.