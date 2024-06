Condomínio Monte Carlo - Reprodução/Rede social

Publicado 12/06/2024 15:14

Cabo Frio - Momentos de apreensão tomaram conta dos moradores do Condomínio Monte Carlo, do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Entre a noite desta terça-feira (11) e a madrugada de quarta-feira (12), barulhos de tiros ecoaram pelo local, causando medo e insegurança entre os residentes.



Vídeo enviado ao Jornal O Dia registrou os disparos, evidenciando a tensão que se instalou no condomínio. Segundo relatos de moradores, a região tem sido palco de frequentes conflitos entre facções criminosas rivais, gerando um clima de insegurança constante.



Até o momento, a Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre o ocorrido, não confirmando se houve o registro de ocorrências relacionadas aos disparos.



Moradores pedem por medidas efetivas das autoridades para garantir a segurança no local e coibir a ação de grupos criminosos.