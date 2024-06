Paciente idoso, a partir de 65 anos sem acompanhante - Rede social

Paciente idoso, a partir de 65 anos sem acompanhante Rede social

Publicado 12/06/2024 15:21

Cabo Frio - Nesta terça-feira (11), a Unidade de Pronto Atendimento de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, virou alvo de denúncias após moradores afirmarem que faltam medicamentos essenciais e materiais básicos como esparadrapo.



Além da escassez de recursos, uma sala específica para pacientes idosos, a partir de 65 anos, não permite a presença de acompanhantes, devido a problemas estruturais no chão, que estaria afundando.



Os denunciantes também destacaram que entre os pacientes nessa sala estão pessoas com câncer, aguardando vagas para tratamentos adequados.



Uma denunciante, que preferiu não se identificar, mencionou que tem uma tia que está entre os pacientes em estado grave e criticou a infraestrutura e os serviços oferecidos pela UPA de Tamoios.



Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, solicitando um posicionamento. Em nota, o município disse que “não existe falta de insumos na unidade”, mas não forneceu maiores informações sobre o caso.



Em relação à impossibilidade de acompanhante, a prefeitura esclareceu que aquela localidade, em específico, está passando por reforma. Confira na íntegra:



“A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde, informa que não existe falta de insumos na UPA Tamoios. No local onde ficam os idosos não está sendo possível ficar acompanhantes devido a reforma da unidade”.