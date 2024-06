Sacolas de reciclagem - Rede social

Sacolas de reciclagem Rede social

Publicado 12/06/2024 15:57

Cabo Frio - Moradores estão indignados com a quantidade de sacolas presentes no início da Estrada Nelore, que dá acesso ao bairro Monte Alegre, em Cabo Frio. Um vídeo feito nesta terça-feira (11) mostra diversos sacos de reciclagem na calçada, atrapalhando a passagem de pedestres.



No vídeo, o morador afirma, indignado, que a situação é um verdadeiro “perigo”, pois as pessoas precisam passar pela rua, pois a calçada encontra-se intransitável. Inclusive, a situação acaba prejudicando o trânsito, pois os veículos precisam desviar constantemente das pessoas.



Nas redes sociais, internautas também reclamaram de um lava-jato nas redondezas, que, segundo relatos, costuma “ocupar a calçada” e “atrapalhar a passagem das pessoas”.



“Sem contar o lavo jato que fica do outro lado. Esses dias vindo da Est. Nelore, a rua estava praticamente fechada por cones porque o bonitão do lava-jato colocou. Pedi pra tirar e o menino não gostou. Contei até 5…iria arrebentar cone, carro! Folgados!!!!!”, desabafou o internauta.



O suposto dono da reciclagem, inclusive, enviou uma mensagem ao RC24h esclarecendo o fato: “Isso não é lixo, muito menos fica assim nas ruas, apenas estavam em horário de fechamento do estabelecimento. Como nosso espaço é reduzido, acabamos usando a calçada para organizar dentro da loja melhor”, disse.



Diante da denúncia, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando quais medidas podem ser tomadas para que a situação seja resolvida.



Em resposta, o município informou que iria enviar uma equipe ao local na manhã desta quarta-feira (12) para retirar as sacolas de reciclagem.