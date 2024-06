Jornalista Renata Cristiane e o celular roubado - Redes sociais

Publicado 13/06/2024 13:58

Cabo Frio - Um homem foi detido por populares na noite desta quarta-feira (12), após roubar um celular de uma mulher no Centro de Cabo Frio. O suspeito, identificado como L.D.G., de 39 anos, foi encontrado após gritos de “pega ladrão” e foi agredido por populares antes da chegada da Polícia Militar.



A vítima de 21 anos, estava perto do ponto de ônibus do bairro Itajurú quando foi abordada pelo suspeito, que insinuou estar armado e exigiu que ela entregasse o celular.



A CEO do Portal RC24h, jornalista Renata Cristiane testemunhou a cena, e gritou, acreditando ser um caso de assédio ou violência contra mulher, mas quando notou que se tratava de um furto, começou a gritar “pega ladrão”.



O suspeito fugiu em direção à comunidade do Itajurú, mas foi alcançado e agredido por populares, sofrendo uma fratura no punho esquerdo. Logo após, o celular da vítima foi devolvido.