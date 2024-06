126ª DP - Divulgação/PM

126ª DP Divulgação/PM

Publicado 13/06/2024 16:58

Cabo Frio - Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar por furto a um chaveiro na noite desta quarta-feira (12), na Rua Leonor de Azevedo Santa Rosa, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h50, após denúncias sobre um possível furto a um chaveiro próximo ao depósito público da cidade. Uma viatura foi acionada e, no local, identificou um elemento que estava ao lado do estabelecimento alvo do crime, em posse de uma caixa com alguns objetos.

De acordo com a PM, neste momento, o solicitante se apresentou à guarnição, dizendo ter visto o suspeito entrando no chaveiro e furtando uma caixa com cadeados e fechaduras.

Diante dos fatos, o homem foi detido em flagrante e conduzido à 126ª DP (Cabo Frio) juntamente com o solicitante e o dono do chaveiro, que também se apresentou no local. Lá, o homem foi autuado por furto qualificado, permanecendo preso.