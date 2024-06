Sacola plástica contendo 65 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha e R$ 30,00 em espécie - Divulgação/PM

Sacola plástica contendo 65 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha e R$ 30,00 em espécie Divulgação/PM

Publicado 17/06/2024 13:20

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Militar resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas na tarde de sábado (15), na Rua Rubens Pereira, bairro Monte Alegre, em Cabo Frio. Após receber informações sobre atividades ilícitas no local, equipes do serviço reservado da 4ª Companhia do 25º Batalhão procederam com uma ação discreta.



Os policiais abordaram um homem, que tentou fugir ao perceber a presença das autoridades. Após uma breve perseguição, o elemento foi detido. Em posse dele, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo 65 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha e R$ 30,00 em espécie.



Durante a consulta aos registros, foi descoberto que o detido, de 26 anos, possuía dois antecedentes criminais por tráfico de drogas. Além disso, havia um mandado de prisão em aberto contra ele.



Após a apreensão do material ilícito e a confirmação do mandado de prisão, o indivíduo foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde permanece à disposição da Justiça.

83 pinos de cocaína, 31 buchas de maconha e 52 pedras de crack, além de R$ 30,00 em espécie Divulgação/PM

Drogas são apreendidas no distrito de Unamar em Cabo Frio



Uma operação policial resultou na apreensão de drogas na Rua Sinagoga, na localidade de Unamar, em Cabo Frio, na noite de sábado (15). A equipe da Patamo da 8ª Companhia realizava patrulhamento de rotina quando encontrou uma sacola contendo um total de 83 pinos de cocaína, 31 buchas de maconha e 52 pedras de crack, além de R$ 30,00 em espécie.



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde os materiais apreendidos foram apresentados como evidências.