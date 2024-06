Mulher é esfaqueada - Divulgação/PM

Mulher é esfaqueada

Publicado 17/06/2024 13:34

Cabo Frio - Uma mulher foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (16), na Estrada Antenor Cardoso da Fonseca, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na proximidades de um mercado. A vítima estava com marcas de facada no abdome.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu por volta das 19h. Conforme a Polícia Militar, a mulher foi atacada pelo namorado com dois golpes de faca. Em seguida, foi colocada dentro de um veículo e arremessada para fora, caindo na rua. O criminoso fugiu do local com o automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Central de Emergência (HCE), no bairro São Cristóvão.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou buscas pelo agressor e pelo carro utilizado no crime. Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).