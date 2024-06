Lancha pega fogo - Redes sociais

Publicado 17/06/2024 15:56

Cabo Frio - Uma lancha com sete pessoas a bordo explodiu na tarde desta segunda-feira (17) entre a Ilha do Japonês e a Praia do Forte, em Cabo Frio. Sete pessoas ficaram feridas, sendo duas crianças em estado grave.



As duas crianças, de 1 e 4 anos, sofreram as queimaduras mais graves e foram encaminhadas para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. Uma gestante e três adultos também ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Central de Emergência (HCE), em Cabo Frio.



Várias viaturas do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate das vítimas. Segundo as primeiras informações, a lancha havia acabado de abastecer quando a explosão aconteceu.



As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Todas as pessoas a bordo da lancha são turistas do Espírito Santo.