Publicado 19/06/2024 17:59

- Uma criança de 4 anos, Davi Freire Zerbone, teve 100% do rosto queimado após a explosão de uma lancha em Cabo Frio , na última segunda-feira (17). O menino está intubado e em estado grave no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.O acidente, que deixou outras dez pessoas feridas , ocorreu na Ilha do Japonês. Segundo relatos, a lancha explodiu minutos após parar para abastecer. A família de Davi e a mãe dele, Letícia Sampaio, que está grávida de três meses , também estavam a bordo da embarcação e também ficaram feridas.Gabriella Sampaio, irmã de Letícia e tia de Davi, relatou a gravidade do estado do menino e a falta de assistência por parte da empresa responsável pelo passeio: “O Davi foi transferido para uma área de isolamento no hospital. Graças a Deus, ele está com vida. Ele ainda está nas 48 horas de risco, mas estamos confiantes na recuperação dele”.Letícia, apesar de ter 50% do corpo queimado, está estável e lúcida. A família das vítimas ainda não recebeu nenhum tipo de contato da empresa responsável pelo passeio.A Marinha do Brasil informou que instaurou inquéritos administrativos para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades do acidente . A Prefeitura de Cabo Frio, por sua vez, informou que os turistas capixabas receberam atendimento inicial no Hospital Central de Emergências (HCE) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).