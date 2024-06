Letícia Sampaio e Davi Sampaio - Reprodução/Redes sociais

A explosão ocorreu na altura da Ilha do Japonês, na tarde de segunda-feira (17). Segundo nota da Prefeitura de Cabo Frio, a explosão vitimou 10 pessoas, todos turistas, oriundos do Espírito Santo. Mãe e filho são de Santana, Cariacica. - Familiares de Letícia Sampaio e Davi Sampaio, mãe e filho capixabas, vítimas de uma explosão de lancha em Cabo Frio , na última segunda-feira (17), pediram orações pela recuperação de ambos.Silvana Zerbone, tia-avó de Davi, informou que o menino de quatro anos segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Alberto Chabo, em Araruama.Ainda segundo a familiar, a criança sofreu ferimentos no rosto. Ela disse que a família estava com alguns amigos na embarcação.Ela também relata que Letícia já está fora de perigo, mas segue internada em um quarto. Ela está grávida . O pai de Davi e marido de Letícia, Leandro Zarbone, não sofreu ferimentos graves.“Ela está grávida de três meses e faz aniversário de 26 anos amanhã. Não está sendo uma situação fácil. Davi é uma criança muito alegre e é muito triste ver ele nessa situação”, relatou Silvana.A explosão ocorreu na altura da Ilha do Japonês, na tarde de segunda-feira (17). Segundo nota da Prefeitura de Cabo Frio, a explosão vitimou 10 pessoas, todos turistas, oriundos do Espírito Santo. Mãe e filho são de Santana, Cariacica.

Qual o estado de saúde das outras vítimas?



Em uma nota, enviada nesta terça-feira (18) pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, a direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) informou que, conforme o último boletim médico, o estado de saúde do bebê de 1 ano e 5 meses é grave.



Além disso, é estável o estado de saúde da criança de 5 anos, e dos pacientes de 22 anos, e de 28 anos.



Como aconteceu a explosão?



