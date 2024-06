Acidente - Reprodução/Rede social

Publicado 21/06/2024 13:20

Cabo Frio - Na noite desta quinta-feira (20), um acidente na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Samburá, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, resultou na morte de um idoso identificado como João Galdino. A vítima, segundo informações, que havia saído de um bar e levava um lanche para casa, foi atropelada após uma colisão entre duas motos enquanto aguardava no acostamento para atravessar a rodovia.

De acordo com testemunhas, a colisão foi violenta, a ponto de amputar uma das pernas de João Galdino, que foi arremessada para longe. A outra perna ficou pendurada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor da moto que o atropelou.

Há alguns anos, outro motociclista morreu após ter a perna amputada no mesmo local.